Seguridad en carretera es real gracias a pakales

Raquel Gordillo Cano, delegado en Chiapas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) destacó la labor que han realizado las fuerzas de seguridad desde el arranque de la presente administración para garantizar la seguridad en general y en las carreteras del estado particularmente de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

El representante de esta dependencia hizo hincapié en las acciones llevadas a cabo en la zona Altos del estado donde hace un tiempo era prácticamente imposible transitar.

Reunión

Comentó que recientemente la delegación de Canacar en el estado de Chiapas sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

“Nosotros aprovechamos para agradecer por la seguridad que nos está brindando el Gobierno del Estado con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y por supuesto con nuestra Fuerza de Reacción Inmediata Pakal”, expresó.

Los transportistas han constatado que las acciones se han traducido para los chiapanecos en “cero robos, cero bloqueos y libre tránsito por las carreteras del estado, incluso por la zona Fronteriza y la zona de Los Altos, donde ya era imposible transitar. No dudamos que exista gente inconforme, pero seguramente les están lastimando sus negros intereses”, expresó.

Conocedor de las vías de comunicación dentro y fuera del estado, Gordillo Cano precisó que hoy la realidad de Chiapas en materia de seguridad es completamente diferente.

“Incluso nos ha tocado comprobar que en estados vecinos no se puede circular como hoy lo hacemos en Chiapas, tanto por las mañanas, por la tarde y las noches, no tenemos problema”, insistió.

Por ello, puntualizó que los pakales vinieron a poner orden, pero también se han quedado a garantizar la seguridad de la entidad.