Seguridad ha impulsado las caravanas de ciencia

La seguridad ahora es palpable en la entidad y a un año de haber iniciado la administración estatal, se ha permitido llevar a diversos rincones los proyectos innovadores que antes eran impensables, resaltó Jovani Salazar Ruiz, director de la Agencia Digital Tecnológica en el estado de Chiapas.

Previo al primer informe de gobierno, consideró que se han sentado los cimientos del Chiapas que la población anhelaba y desde la ciencia y la tecnología también se ha contribuido a generar paz.

Ahora las caravanas están llegando a la sierra, a la frontera, al norte y sur, lo que se traduce en más de 50 municipios atendidos de toda la geografía chiapaneca, gracias a la certeza que ahora ofrecen las carreteras.

Más gente visita los espacios

Salazar Ruiz comentó que este año de trabajo incrementó el aforo en un 300 %, tanto en el Planetario Tuxtla como el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología.

Dijo que en el primer año de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar se están desarrollando proyectos con jóvenes chiapanecos a través de la realidad aumentada y sigue en marcha la implementación del primer museo de realidad virtual.

Contexto

Afirmó que una de las ventajas de que haya seguridad en Chiapas es que ahora se puede llegar a cualquier municipio del estado y llevar diversas atenciones.

Explicó que hace un año y medio era imposible acudir a zonas como Luis Ángel Vidal (a 8 horas de la capital); lo mismo que a Motozintla o Frontera Comalapa. “Hoy las condiciones son diferentes y la ciencia está llegando a estas zonas”, remarcó.

Aunque este año las políticas públicas tuvieron como enfoque el tema de la seguridad, Salazar Ruiz destacó que durante 2026 habrá un mayor impacto con el uso de la tecnología para desarrollar proyectos y aprovechar la inteligencia artificial.

Consolidación

La administración de Ramírez Aguilar, enfatizó, tiene dentro de sus planes apostar por la ciencia y el desarrollo del talento chiapaneco, por lo que se espera que en los próximos meses haya una consolidación en diversas políticas públicas.

Dijo que no se debe bajar la guardia, toda vez que ahora se observa un mayor interés del sector productivo con el interés de invertir, acciones que darán beneficios para mejorar los proyectos.

El director de la Aditech destacó los avances que hay para que en los próximos años se detonen conceptos como la innovación, la ciencia, la tecnología y con ello se le apueste a la transformación de Chiapas.

Uno de los proyectos destacados a un año de gobierno, es que se ha llevado el internet de punta a punta, con antenas o fibra óptica, lo que ha permitido a la parte social aprovechar estas herramientas.

Finalmente, Salazar Ruiz pidió paciencia a la ciudadanía sobre los trabajos que está realizando el gobernador, a quien calificó como una persona con amor al pueblo y comprometido con el humanismo.