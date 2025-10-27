Seguridad mejora, pero persisten los bloqueos

Agrupaciones del sector transporte en diversas modalidades, reconocieron que en Chiapas ha mejorado la seguridad en los tramos carreteros en función de lo que ocurría hace unos meses con robos frecuentes de unidades y de la mercancía, aunque los diversos bloqueos sí generan un impacto en la entrega de los productos.

Postura

Fernando Palma Miceli, de Autotanques Palma, mencionó que con la llegada de la nueva administración mejoraron las condiciones; antes fueron víctimas de robo de fertilizantes o azúcar.

Llegó un momento, comentó, que los dueños de las cargas suspendieron el servicio, debido a que los seguros estaban pagando mucho y eso empezó a afectar la economía.

Ahora se tiene mayor tranquilidad con en las vías de comunicación, incluso rumbo a Arriaga, un tramo donde antes se llevaban camiones y vehículos ligeros.

Sin embargo, Joselito Chirino, presidente administrativo de Transportes Arriaga-Villaflores, mencionó que los bloqueos generan afectaciones para la parte turística o las unidades que son de carga, debido a que tienen que buscar rutas alternas.

Cuando las protestas se anuncian con anticipación, dijo, es menos complicado, toda vez que no se manda a los operadores, el problema ocurre cuando los protestas surgen de manera inesperada.

Lo que visualiza el sector

José Odilón, del transporte ejidal, enfatizó que ahora se puede transitar por los ejidos y confían que la situación se mantenga de esa manera.

Recordó que como gremio han sostenido encuentros con la Secretaría de Seguridad del Pueblo que dirige Óscar Alberto Aparicio Avendaño, también con representantes de la Guardia Nacional.

Lo importante, consideró, es evitar que ocurran eventualidades en los tramos carreteros y que ante cualquier conflicto lo más importante es que haya diálogo para el bienestar de todos los sectores.