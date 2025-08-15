Seguridad preocupa a la niñez y juventud

La seguridad y el agua fueron los temas que más preocuparon a la niñez y juventud en Chiapas, reveló Claudia Rodríguez Sánchez, vocal Ejecutiva de la Junta del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, como parte de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024.

En este ejercicio participaron 364 mil 645 personas, de entre tres y 17 años, y se llevó a cabo en formatos escritos, es decir, que contestaron un cuestionario.

Recordó que en el tema de seguridad hasta noviembre de 2024, todavía se tenía un clima bastante adverso en el estado de Chiapas.

Todos estos resultados, refirió, los estarán compartiendo con diversas instituciones que tienen que ver con el sector Salud, la parte electoral y también áreas educativas.

Políticas públicas

Este tipo de ejercicios, dijo, pueden servir a las diferentes autoridades para la implementación de políticas públicas; a través de esos resultados las instituciones pueden observar qué es lo que opina la niñez y la juventud.

El INE tenía una meta muy alta en participación en torno a este tipo de actividades, y se logró llegar a un 70 % del objetivo, debido a que más de 300 mil personas emitieron sus opiniones en la consulta.

Por aparte y en un comunicado, el INE enfatizó que las personas “expresaron libremente sus opiniones, necesidades y propuestas sobre la seguridad en los espacios comunitarios, el cuidado del medio ambiente y los animales, así como la prevención de adicciones, temas que identificaron ellas y ellos como sus principales preocupaciones”.