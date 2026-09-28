Seguridad, prioridad en revisión de presupuesto

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chiapas, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, afirmó que espera el paquete económico 2027 para generar una revisión y, desde ahí, “siempre abogar y apelar al tema de seguridad”, porque dijo: “si no tenemos seguridad, no podemos tener muchas de otras acciones como ciudadanos”.

La legisladora señaló que la violencia y los feminicidios en Chiapas exigen algo más que reformas penales.

“No necesariamente las normas o el aumento de las penas solucionan las problemáticas”, sostuvo.

Añadió que “las leyes a veces funcionan, pero no nos han dado los resultados que esperamos”, y que los incrementos a las penas “simplemente se quedan en el papel y no resuelven el problema”.

Por ello, planteó la necesidad de impulsar campañas y llamados a la sociedad para que participe y se involucre. “No solamente se quede en una letra muerta”, expresó.

Cuestionada sobre si toda iniciativa requiere recursos para no quedarse en lo discursivo, Ibarra Gallardo respondió que se debe “inyectar recursos al tema de los desaparecidos, al tema de la seguridad principalmente”.

Reconoció que se han hecho “grandes esfuerzos”, pero consideró que no son suficientes, “menos cuando está la delincuencia organizada siendo partícipe”.