Seguridad, reto por atender en carreteras de Chiapas

Derivado de los sistemas productivos que existen en Chiapas, es muy común que se muevan diferentes productos del campo dentro y fuera del la entidad, es por ello que los conductores de las unidades de carga coinciden en que la seguridad es un reto importante por atender tanto en tramos estatales como federales.

Sergio Antonio Rayo Cruz, presidente de la Integradora de Transportistas de Carga y Pasaje, dio a conocer que son diferentes tramos donde se han presentado situaciones que comprometen la integridad física de las personas, como es el de cuota Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas, donde lamentablemente ha habido asaltos e incluso víctimas que lamentar.

Ocozocoautla-Las Choapas

En el caso de la autopista Ocozocoautla-Las Choapas, recordó que se han presentado hechos violentos, como enfrentamientos entre grupos delincuenciales. “Lo que no se ha podido erradicar es lo que tenemos en Motozintla, Frontera Comalapa y Siltepec, donde prevalece la inseguridad”.

Detalló que hoy en día no han tenido pérdidas de mercancía por robo y asalto respecto a los transportistas de esta agrupación; no obstante, en estos momentos no hay movimiento de mercancías en el interior del estado, por ello este sector se encuentra prestando servicios en los puertos de Salina Cruz y Veracruz.

“Estamos trabajando en el desembarque, y en estos puertos nos va muy bien, es un sector que siempre está en constante movimiento. Movemos mercancías y productos a lo largo de todo el país, por ello la importancia de mantener en buen estado la red carretera, así como la seguridad de las mismas”, expresó.