Seguridad turística desde los ríos hasta las playas

De acuerdo el presidente de la Alianza de Empresarios Turísticos del Segmento de Naturaleza, Héctor Luis Albores León, en la actualidad Chiapas enfrenta mejores condiciones de seguridad para recibir a la población que desee visitar los destinos en este periodo de vacaciones.

Mencionó que ahora el panorama ha mejorado y en las rutas turísticas, que son altamente demandadas, cuentan con vigilancia constante.

Resaltó que un visitante puede hacer un circuito desde Palenque hasta Comitán, pasando por los diversos destinos turísticos sin temor a que haya bloqueos.

El líder del sector dijo que han comenzado a recibir las reservaciones relacionadas con esta temporada, sobre todo con productos de mayor visibilidad como es el Arco del Tiempo y la selva Lacandona.

El Arco del Tiempo ha ganado interés entre los visitantes en los últimos años, gracias al trabajo institucional que se ha realizado y que han buscado que haya un orden para ingresar a este sitio.

Ahora la población percibe mayor seguridad dentro de los guías, los cuales hacen recorridos en un espacio que es ideal para el turismo de aventura.

La zona cuenta con mayor regulación y para visitarlo se tiene que reservar con anticipación, toda vez que el número de turistas está limitado y se tiene que consultar la disponibilidad del sitio.

Para quienes visitarán Chiapas en este periodo de vacaciones, explicó que en la parte de la selva hay muchas opciones para hacer turismo, desde la parte de los senderos, las caminatas y hasta el “rafting”, actividades que generan una mística entre el contacto con la naturaleza y el agua.

Otra de las opciones para los visitantes se relaciona con el cañón Río la Venta, además del Aguacero, que en Semana Santa es una época ideal para acudir.

Para hacer un turismo de naturaleza, consideró que otro sitio imperdible es el que se ubica al interior del volcán Tacaná, en esta zona también se ha trabajado con los guías certificados.

Finalmente, recordó que también La Encrucijada es un espacio ideal con el avistamiento de las aves, y se le suma todas las playas que se ubican en Chiapas.