Seguridad, un tema a trabajar

La candidata a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Karla Muñoz Balanzar, comentó que el tema de seguridad es muy importante en el estado y el país, ya que va relacionado con la corrupción y muchas deficiencias; para combatirlo se necesita un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

Propuesta

Manifestó que una de sus propuestas es apoyar a los cuerpos policiacos con mejores salarios, más equipos y constante capacitación, porque el tema de inseguridad es de manera general y reiteró que este tiene que ver mucho con la corrupción.

“Como todos, los chiapanecos tenemos miedo de caminar, sin embargo, se debe hacer, hemos caminado; tuvimos un evento en Ocosingo, nos fue muy bien, no hemos tenido ningún conflicto, ningún atentado, hemos caminado bien con la población”.

“Si queremos paz y un desarrollo para nuestro estado necesitamos seguridad; si no la tenemos, todo lo demás no camina, y eso engloba todo lo que se espera para la entidad, el primer punto a atacar es ese, sin duda”, acotó.

Confirmó que participará en los debates que se programaron para los aspirantes a gobernadores, pues estos ya forman parte de su agenda de trabajo.

Foros

Explicó que su campaña consta de encuentros con foros donde están jóvenes, mujeres y otros sectores, además de recorridos por diversos municipios.

“Entiendo el compromiso y la responsabilidad de una elección, sobre todo para una ciudadana que no está en las esferas políticas, pero si nosotros no tomamos la determinación de querer cambiar algo y lo trabajamos, no sabremos qué hubiera pasado si no lo intentamos”.

El coordinador estatal del partido, Manuel Sobrino, comentó que en un estado tan complejo y diverso como Chiapas el llevar una candidata mujer es complicado, sin embargo, están convencidos que es el momento idóneo, considerando que es una mujer que ha salido adelante sola, con sus hijos.

Mencionó que la candidata participará en los debates, respetando los lineamientos que establezcan las autoridades electorales.