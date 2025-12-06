Seguro vehicular, el más solicitado

Daniel Ríos Tercero, agente de seguros con más de 30 años de experiencia, indicó que el seguro de autos sigue siendo el de mayor demanda, aunque el que pudiera destacar es el seguro de vida, pero la mayoría piensa en asegurar su auto antes de salir y no en su vida o salud.

En general el sector ha registrado incrementos en los diferentes ramos a nivel nacional, tanto de vida, gastos médicos, autos y hogar. Los costos de las pólizas se han mantenido relativamente estables en los últimos años, cada ramo calcula el costo de sus primas de acuerdo a las características del riesgo que cubre.

Por ejemplo, en el caso de los autos, el valor de los vehículos nuevos, el costo de las reparaciones y los índices de siniestralidad son los factores que determinan el valor de las primas. En gastos médicos, la edad, la zona que en radica la persona y la inflación médica, son aspectos que intervienen.

El seguro de gastos médicos indicó que durante la pandemia registró un crecimiento exponencial en la demanda. A cinco años de la contingencia el incremento de personas que se aseguran se regularizó a niveles normales.

Los seguros se dividen en individuales y comerciales, los ramos principales son vida, gastos médicos y patrimoniales, que abarca autos, hogar, mascotas y otros. En lo comercial entra los seguros de vida, de salud y de daños.

Explicó que las pólizas de seguros necesitan estar pagadas para poder tener la cobertura que ofrece. En el momento en que el cliente deja de pagar la póliza, esta cesa. A su vez el cliente decide cuándo terminar el contrato.

Remarcó que lo que pasa con cada póliza año con año son incrementos establecidos en las condiciones generales, por inflación, inflación médica, por movimiento de tipo de cambio, o según los elementos evaluados para asumir riesgos.