Seguros: el pendiente familiar

En Chiapas, la cultura del seguro sigue siendo una asignatura pendiente, a pesar de que contar con una póliza representa una red de protección para el patrimonio y la familia, la desconfianza y la falta de información mantienen al estado entre los más rezagados del país en la materia, de acuerdo con Félix Franco, representante de Seguros y Fianzas.

El especialista explicó que muchas personas desestiman o toman a la ligera la posibilidad de enfrentar una emergencia económica, como un gasto médico mayor o el fallecimiento del sostén familiar.

Frente a una situación como la descrita, pocas familias tienen ahorrados recursos suficientes que suelen rondar en los 200 mil pesos y terminan recurriendo a préstamos o vendiendo bienes como autos o viviendas.

Señaló que un seguro de vida no requiere necesariamente un desembolso elevado, su costo se determina mediante un estudio socioeconómico que considera la capacidad de pago de cada persona.

Incluso, explicó que muchos gastos menores cotidianos, los llamados “gastos hormiga”, podrían redirigirse hacia una prima básica.

Franco destacó que existen opciones para distintos perfiles: desde seguros de gastos universitarios para hijos, hasta productos con beneficio fiscal para trabajadores del gobierno que busquen jubilación anticipada.

También mencionó la creciente demanda de coberturas para mascotas, reflejo de que los animales son considerados parte de la familia.

Concluyó que el reto recae en los agentes especializados, proyectar una cultura de prevención, romper la desconfianza.