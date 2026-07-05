Seinfra inicia multideportivo en Aldama

Siguiendo firmemente la premisa del Lekil Kuxlejal, principio rector que promueve el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se continúan consolidando las acciones para llevar bienestar y verdadera prosperidad a los pueblos originarios que por años permanecieron en el olvido.

Como parte de este compromiso humanista, la titular de la Secretaría de Infraestructura del estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, dio en el municipio de Aldama el banderazo de inicio para la construcción del nuevo Multideportivo, una obra largamente anhelada por las familias de la localidad.

Demanda histórica

Este complejo de infraestructura social cuenta con una inversión superior a los 11 millones de pesos. Con estos recursos se busca saldar una demanda histórica en la región Altos, garantizando espacios dignos, seguros y de alta calidad destinados al libre esparcimiento, activación física y sano crecimiento de la niñez y la juventud.

Al encabezar el arranque de los trabajos técnicos, Gómez Zuart destacó que la infraestructura debe responder a las necesidades reales de la población y afirmó: “Hoy trabajamos de manera planeada, pero esa planeación la hacemos de la mano con el pueblo”, subrayando que la visión impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar permite transformar el entorno de las comunidades, acortar las brechas de desigualdad y fortalecer la armonía comunitaria.

Finalmente, Gómez Zuart reafirmó su compromiso de conducir cada etapa de la ejecución bajo los principios de honestidad y transparencia, manteniendo una supervisión rigurosa para garantizar que cada peso invertido se traduzca fielmente en el beneficio de las familias de Aldama.