Seis exservidores públicos detenidos

Como resultado del combate a la corrupción en Chiapas, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer la detención de seis exservidores públicos como presuntos responsables de delitos relacionados con actos de corrupción; cuatro en agravio del Instituto de Salud y/o la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, y dos más en agravio de la hacienda pública y del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja).

Refirió que, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado, se mantienen en curso diversas auditorías e investigaciones administrativas correspondientes al periodo 2025, de las cuales ya derivan denuncias penales y el inicio de carpetas de investigación contra dependencias y servidores públicos por presuntas irregularidades.

Al respecto, dijo que como resultado de una denuncia presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el pasado 5 de julio se iniciaron dos carpetas de investigación por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad. La denuncia fue presentada en Tuxtla Gutiérrez, siendo el Instituto de Salud y/o la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas las instancias ofendidas.

Las investigaciones derivan de diversas irregularidades detectadas, entre ellas la falta de cuadros comparativos, ausencia de dictámenes económicos y de adecuación, carencia de evidencia documental sobre la ejecución física de los servicios, así como insuficiencia de documentación soporte y comprobatoria de diversas acciones.

Detenidos

Tras los actos de investigación, fueron detenidos cuatro personas exservidoras públicas de la Secretaría de Salud del Estado: Rosario Esmeralda “N”, exdirectora de Infraestructura; Sinar Rodrigo “N”, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios Federales; Cleofas “N” exjefe de Departamento de Servicios Generales; y Sonely “N”, exjefa del Departamento de Recursos Materiales.

En cuanto al caso en agravio de la hacienda pública y el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, destacó la detención de dos exfuncionarios, Luis Manuel “N” y Lidia “N”, quienes están siendo investigados por presuntas irregularidades del manejo de recursos públicos y en los procesos de contratación, sobre todo de proveedores de servicios.

Irregularidades

Agregó que dicha detención derivó de una denuncia presentada el 21 de mayo de 2026 por la Auditoría Superior del Estado, por irregularidades en el manejo de recursos y documentación del programa Chiapas Puede. Dijo que Luis Manuel “N” ostentó el cargo de jefe del Departamento de Planeación en el año 2025, mientras que Lidia “N” trabajaba actualmente en el Instituto.

Asimismo, señaló que se han realizado diversas diligencias de cateos a inmuebles y se han asegurado más de dos mil 500 tarjetas que presuntamente deberían ser para personas beneficiarias del programa Chiapas Puede, en el domicilio de uno de los presuntos responsables.

El fiscal general señaló que las seis personas detenidas por estos casos serán puestas a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrenten el proceso correspondiente.

Finalmente, mencionó que la investigación continúa abierta y que se seguirán recabando datos de prueba para determinar si existe responsabilidad de otros servidores públicos, y reiteró que los avances serán informados oportunamente al pueblo de Chiapas.