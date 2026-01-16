Seis localidades con tasa cero de analfabetismo

A través del programa denominado Chiapas Puede, cuyo propósito es combatir en analfabetismo que hay en la entidad, las autoridades en materia educativa confirmaron que se tiene un avance de 150 mil personas que aprendieron a leer y escribir.

Flor Marina Bermúdez Urbina, coordinadora del proyecto Chiapas Puede, informó que han tenido un avance significativo en seis localidades donde se redujo a cero la tasa de analfabetismo.

Resultados positivos

El año pasado, detalló, fue clave para establecer las bases en la población (mayor de 15 años), para que aprendieran a leer y escribir y se alcanzaron resultados positivos en diversos municipios.

Por ahora son Nicolás Ruiz y Huixtán las zonas que han levantado bandera blanca en la alfabetización, eso significa que se cumplió la meta programada.

La Coordinadora resaltó que pronto se encontrarán en la misma circunstancias otras zonas como Santiago El Pinar, Jiquipilas, además de El Porvenir.

Una de las metas programadas por parte de las autoridades educativas, es que para los próximos seis meses se pueda atender a otras 150 mil personas en Chiapas.

La instrucción e intención del gobierno local es que para los próximos meses en el estado puedan llegar a una tasa inferior al cuatro por ciento de analfabetismo en población mayor de 15 años.

Eso representaría un cambio sustancial en el territorio nacional, pasando del lugar 31 al número 12 o 13 en relación al tema de las personas que no saben leer ni escribir.

“Es imposible poderlo erradicar al 100 %, porque existen personas que ya no son alfabetizables por alguna condición médica o, simple y sencillamente, porque no desean aprender a leer y escribir”, remarcó.

Lo que se ha planteado es atender las causas de quienes quieran alfabetizarse, además de generar entornos para evitar que surjan más casos de analfabetismo en las personas cuando lleguen a los 15 años de edad.

Para eso, se está poniendo en marcha un programa intensivo de nivelación académica en la educación regular, con niños que van de los ocho hasta antes de los 15 años de edad para evitar la deserción escolar.

El analfabetismo es la condición en la que las personas no pueden ingresar a la escuela, y representa otro desafío en el sistema educativo de la entidad para acercar a las personas a las instituciones.