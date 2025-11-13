Seis millones de pesos para municipios limpios

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), a fin de impulsar proyectos que contribuyan al cuidado de los entornos, entregará un total de seis millones de pesos en premiación a municipios que resulten ganadores del Concurso Estatal Chiapas Limpio.

El director de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías de la Semahn, Ismael Ramos Meza, confirmó que fueron 34 municipios que se inscribieron y que podrán presentar sus propuestas sobre el cuidado ambiental que lleven a cabo.

Los municipios deberán mostrar lo que realizan en promoción y normatividad ambiental, y puede ser en la parte forestal, cuidado del agua, limpieza o saneamiento de ríos, arroyos o cuencas.

La intención

El propósito de Chiapas Limpio, dijo Ramos Meza, es fortalecer el cuidado al medio ambiente y que la ciudadanía participe con los gobiernos municipales, para que haya sensibilización con los temas que buscan cuidar el entorno natural.

Los incentivos se darán por clasificación y todas las que resulten ganadoras se llevarán placa conmemorativa y reconocimiento oficial, sin embargo, los recursos se entregarán de la siguiente forma: Premio “Jaguar” para primer lugar son tres millones de pesos; el “Quetzal” dará dos millones (segundo lugar) y en la clasificación “Guacamaya Roja” será un millón de pesos, haciendo referencia a la tercera posición.

El proceso de evaluación se hará a partir de este mes y hasta abril del siguiente año, consistirá en revisar los proyectos que ingresaron por cada municipio.

Después una brigada de Chiapas Limpio, compuesta por un grupo multidisciplinario, hará una revisión de que las propuestas presentadas se estén cumpliendo y cuál es el resultado que han obtenido.

Política pública

Ramos Meza enfatizó que el medio ambiente es un eje transversal, por lo que se están recibiendo muchas denuncias por contaminación de ríos, además del mal manejo de la basura, tala, incendios y otras actividades.

Ahora con Chiapas Limpio se busca generar una cultura para el manejo correcto y la protección ambiental. Será en 2026 cuando se lleve a cabo la entrega de la gratificación a los trabajos que se estarán realizando en las diversas zonas.