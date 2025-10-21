Seis nuevos casos de miasis en humanos

Seis nuevos casos de miasis de gusano barrenador en humanos se han registrado en la última semana en el estado de Chiapas.

Con lo anterior suman 55 contaminados por la mosca Cochliomyia hominivorax, que transmite el gusano barrenador.

Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, precisó que dos de los nuevos enfermos se ubican en Tapachula: uno en Cacahoatán, otro en Motozintla, uno más en Pichucalco y otro en Tuxtla Chico.

Se trata de cinco hombres cuyas edades fluctúan entre los 33 y 84 años y una mujer de 85 años; de todos ellos, cuatro permanecen hospitalizados y dos con tratamiento ambulatorio.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se encarga de dar seguimiento a esa enfermedad y a la semana 41, también se siguen reportando tres casos en el estado de Campeche, tres en Yucatán y uno en Tabasco.

Barridos

En los municipios de las regiones Costa, Soconusco y en la frontera sur, personal de la Secretaría de Salud realizan barridos y búsqueda intencionada de casos de ese padecimiento para brindarles el tratamiento adecuado.

Los reportes indican que hasta ahora de las personas infectadas por miasis, han fallecido cuatro, tres en Chiapas y uno en Campeche, aunque los casos se relacionan con otras enfermedades.