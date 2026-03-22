Seis personas intoxicadas por alimentos de SCLC

Tras la intoxicación de seis personas, este viernes fue suspendido el restaurante “Casa Salmos” ubicado en el Barrio de Santa Lucía en San Cristóbal de Las Casas.

Personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió el restaurante, luego de una inspección derivada del reporte de un menor intoxicado que fue atendido en el Hospital de Las Culturas.

Estudios médicos confirmaron que los síntomas fueron provocados por el consumo de alimentos en estado de descomposición.

Autoridades sanitarias informaron que suman seis personas con síntomas de intoxicación alimentaria, ya que, durante la revisión se detectaron diversas irregularidades que representan un riesgo a la salud.

La autoridad informó que el establecimiento permanecerá suspendido hasta que cumpla con las correcciones sanitarias correspondientes.