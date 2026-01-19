Semáforo verde por incendios forestales

Con base en la información compartida en el Reporte Semanal de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en el arranque del año, Chiapas se mantiene en semáforo verde al no registrar hasta ahora siniestros forestales.

Tan solo del 9 al 15 de enero de este año ocurrieron en el país 21 siniestros que afectaron más de 534 hectáreas y dañaron vegetación de herbáceo y arbustivo.

“En lo que va del año, se han registrado 80 incendios forestales en 19 entidades federativas, en una superficie de mil 765.44 hectáreas. De esta cifra, el 100 % correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el cero por ciento a arbóreo”, detalló la Conafor.

Tiempo de recuperación

Cuando un incendio genera un daño moderado y severo, donde la corteza del árbol se ve impactado, el tiempo de recuperación de esa vegetación puede llevar entre cinco y 10 años.

En la primera quincena del año la Conafor no ha reportado incendios para el caso de Chiapas; por ahora la primera posición la ocupa Morelos con 14 siniestros.

Más abajo aparecieron Oaxaca, Michoacán, Guanajuato y Puebla, que registraron entre el 1º y 15 de enero, 10, nueve, nueve y cinco incendios de forma respectiva.

La Conafor pone un mapa de varios colores y las zonas que están en rojo son las que tienen mayor presencia de incendios forestales; en naranja son los estados que complementan las entidades federativas con más incidencias. En caso de estar en verde, significa baja o sin incidencia.

Afectados

Respecto de los sitios con más superficie afectada por los incendios aparece Durango, en el primer lugar con 584.53 hectáreas; le sigue Oaxaca y Aguascalientes que llegaron a 463.50 y 160.50 hectáreas, respectivamente.

En cuanto a los días-persona aplicados para combatir el fuego, los porcentajes más elevados los tiene personal de Conafor y los propietarios y poseedores de los terrenos. Después se encontró a voluntarios y Gobierno del Estado.

Con un 37.50 % intencional se ubicó en la primera posición en relación a las posibles causalidades que generan los incendios en el país. A la lista se sumaron otros conceptos como desconocidas, actividades agrícolas y pecuarias, además de fogatas, festividades, rituales y quema de basureros.