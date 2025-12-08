Semahn y Bomberos firman convenio histórico

Hoy se marca un antes y un después en la prevención de incendios en Chiapas. Nuestra historia ambiental nos ha mostrado con claridad cómo zonas enteras han sido afectadas por quemas mal controladas, descuidos durante celebraciones y el uso inadecuado del fuego. Cada bosque perdido, cada microcuenca dañada y cada persona lesionada nos recuerda que no podemos repetir los errores del pasado.

Más que una firma

Por eso esta alianza representa mucho más que una firma: es un compromiso conjunto para que las festividades en Chiapas se vivan con alegría, pero también con responsabilidad y conciencia ambiental.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), la maestra Malena Torres Abarca, lo expresó con firmeza y sensibilidad al señalar que “las celebraciones deben unirnos, no ponernos en riesgo; proteger la vida y cuidar nuestros ecosistemas es la base de una nueva cultura, donde Chiapas avance sin dejar heridas en su territorio ni en su gente”.

Respeto a la naturaleza

Con esta colaboración entre Semahn y el Instituto de Bomberos, avanzamos hacia un Chiapas que celebra sin provocar incendios, sin víctimas por quemaduras y con un profundo respeto por la naturaleza que nos sostiene.

Porque prevenir es preservar la vida. Porque cuidar el ambiente también es cuidar a nuestra comunidad.