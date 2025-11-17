Semahn y CECyTE realizan campaña de reforestación

Con el objetivo de promover la participación activa del alumnado en el cuidado del medio ambiente, se llevó a cabo la siembra de 70 árboles de especies nativas como Primavera, Flor de mayo, Guayacán, Palma trinax y Cedro dentro de las instalaciones del plantel número 40, ubicado en el fraccionamiento Las Aguilas.

Objetivo

Durante el evento, la maestra Malena Torres Abarca, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), destacó que acciones como esta fomentan la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones e impulsan la participación en acciones locales tangibles para construir una “Nueva ERA” más verde y saludable para Chiapas.

Esta actividad se enmarca en la Estrategia Barum, a través de la línea de acción “Educación ambiental para la comunidad escolar en la Nueva ERA”, la cual busca inspirar y capacitar a niñas, niños y jóvenes sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas.

La reforestación fue encabezada por la maestra Torres Abarca y la licenciada Karen Alejandra Ramírez Molina, directora del CECyT 40, ubicado en Tuxtla Gutiérrez.