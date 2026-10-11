Semana gastronómica en diversos municipios

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, Cristhian Pérez, dio a conocer que la Semana Gastronómica será llevada a diferentes municipios de la entidad.

Con relación a este tema sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Berriozábal, Jorge Acero, con el propósito de coordinar las directrices de la Semana Gastronómica Chiapas 2026, evento en el que este municipio será una de las sedes principales.

Resaltan la riquesa culinaria

De acuerdo con el dirigente de la Cámara, la iniciativa busca exaltar la riqueza gastronómica y las tradiciones de la región, además de dinamizar la economía local, incentivar el turismo sostenible y consolidar una cadena de valor entre los productores originarios y el sector restaurantero.

Esta edición se llevará a cabo del 19 al 25 de octubre, restaurantes y productores promoverán los sabores regionales y los destinos turísticos del estado.

La Canirac Chiapas invitó a la población a estar atenta a sus plataformas oficiales, donde se dará a conocer el programa académico, cultural y comercial de la Semana Gastronómica.

Por último Cristhian Pérez manifestó que se tiene la expectativa de aumentar 12 por ciento la generación de empleos al cierre del año en el sector restaurantero.