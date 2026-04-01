Semana Santa lluviosa y calurosa para Chiapas

Para los próximos días de Semana Santa, Chiapas espera una combinación de lluvias puntuales muy fuertes que podrían alcanzar los 75 milímetros y temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius, sobre todo en la zona costa.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el miércoles 1º de abril se prevén lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en las regiones Maya, Selva Lacandona, Meseta Comiteca, Altos Tsotsil Tseltal, De los Bosques, Sierra Mariscal y Soconusco.

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para el jueves 2 de abril, aunque los sistemas comenzarán a dejar de afectar al territorio nacional al ingresar al mar Caribe durante la noche, Chiapas aún presentará chubascos con lluvias puntuales fuertes, con registros de 25 a 50 milímetros.

Ya para el viernes 3 de abril, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en la entidad.

En cuanto a las temperaturas, el SMN advirtió que durante este periodo el termómetro alcanzará valores extremos. Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius para Chiapas en los días miércoles, jueves y viernes principalmente para la zona costera, para la región central se esperan máximas de 31 grados.

Ante este panorama, autoridades de Salud y Protección Civil (PC) recomendaron a la población en general y a los visitantes durante este periodo vacacional, mantenerse atentos a los avisos oficiales, extremar precauciones ante las posibles crecidas de ríos y arroyos por las lluvias, así como evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y mantenerse hidratados ante las altas temperaturas.