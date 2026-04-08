Semana Santa sin repunte de accidentes

Tras los días de mayor afluencia por el periodo vacacional de Semana Santa, la Cruz Roja Mexicana en Chiapas no ha registrado un incremento significativo en accidentes de tránsito, balnearios o centros vacacionales, de acuerdo con información preliminar proporcionada por el delegado estatal, Ángel Tovar Serrano.

En entrevista, Tovar Serrano explicó que aún no se cuenta con un cierre definitivo de la temporada, ya que durante la semana de Pascua muchas personas continúan de vacaciones.

“El cierre lo haremos ya cuando pase la semana y veremos qué percance hubo, pero aparente no hubo un incremento ni una cantidad exagerada de accidentes”, señaló.

Labor preventiva

El delegado estatal atribuyó este comportamiento a la labor preventiva coordinada entre Protección Civil (PC), los gobiernos municipales y el gobierno estatal. “Todo esto ha disminuido mucho la incidencia de accidentes en esta temporada”, afirmó.

Sobre los servicios prestados durante los días considerados de mayor riesgo, Tovar Serrano indicó que sí hubo atención a algunos accidentes de tránsito, aunque ninguno elevó las cifras más allá de lo esperado en una temporada de alta afluencia, fueron servicios dentro de lo común.

El delegado estatal reiteró que, una vez concluida la semana de Pascua, se darán a conocer los datos finales de manera oportuna.

De acuerdo a información de la Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas, los datos preliminares del despliegue operativo realizado en la entidad revelaron un total de 251 mil 558 visitantes en los distintos centros turísticos del estado, así como el registro de 29 mil 378 vehículos particulares que transitaron.

Sobre el reporte de incidencias se indicó que se realizaron 22 atenciones médicas, un solo accidente de tránsito atendido, 26 rescates acuáticos y un total cinco personas lesionadas.