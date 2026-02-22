Sembrarán estudiantes 10 mil plantas

Más de 10 mil plantas de guanacastle, caobilla y caoba serán plantadas por estudiantes y docentes en diversas zonas de los municipios de Berriozábal, Jiquipilas y Ocozocoautla, con la finalidad de aumentar la captación de agua en la región en el mediano y largo plazo.

Estudiantes y profesorado de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), realizarán estas acciones de reforestación durante este año en coordinación con la organización Operación Bendición México Asociación Civil.

Acciones

Carolina Orantes García, encargada del Banco de Germoplasma del instituto de Ciencias Biológicas de la universidad, explicó que este proyecto se desarrolla en seguimiento a los acuerdos tomados por las instituciones, en el sentido de fortalecer acciones de conservación y reforestación de ecosistemas.

“Este es un proyecto en el cual estamos generando alternativas de propagación con especies nativas, con una contribución social, ya que tendrán un impacto en las comunidades más vulnerables en el largo plazo”, afirmó.

La especialista explicó que para la reforestación, el invernadero donado por la Asociación y operado por la Universidad, está germinando de 10 a 15 mil plantas de guanacastle, caobilla y caoba; especies endémicas para garantizar su supervivencia.

Además de los efectos ambientales, el proceso tiene fines académicos de investigación, docencia y retribución social, “por ello se cuenta con la participación de estudiantes en servicio social, voluntarios y tesistas; no solamente de Biología, sino de Ingeniería Ambiental, Ciencias de la Tierra y de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos”.

Orantes García explicó que el alumnado colabora en el proceso de evaluación de semillas para verificar que estén sanas y no tengan alguna malformación. En la reforestación, también participará el personal de Operación Bendición.