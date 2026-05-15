Semillas de Paz: educación que transforma

Con el propósito de impulsar espacios de diálogo, aprendizaje y reflexión que fortalezcan la cultura de paz en las comunidades educativas, la Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano Ayala, realizó el encuentro de experiencias “Semillas de Paz: Sembrando Prácticas Pedagógicas para la Transformación y el Lekil Kuxlejal”, en el teatro de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la educación en Chiapas continúa transformándose mediante una apuesta por la construcción colectiva del conocimiento, pensamiento intercultural y reconocimiento de la diversidad como una riqueza que fortalece y une a las comunidades.

Iniciativa

Durante su intervención, Nancy Coello Vázquez, jefa del Departamento de Educación Preescolar Estatal, destacó que esta iniciativa surge gracias al impulso del secretario Roger Mandujano, para abrir y consolidar espacios pedagógicos donde la paz, empatía y sentido de comunidad sean el eje de la práctica educativa.

“La educación es un abrazo, es una palabra que acompaña, pero también es una semilla capaz de transformar comunidades enteras”, expresó.

Por su parte, José Hugo Campos Flores, director de Educación Básica, señaló que este tipo de encuentros contribuyen a construir nuevas comunidades educativas, fortalecer la calidad de la enseñanza y generar aprendizajes significativos para niñas y niños.

“El cambio que buscamos para nuestra sociedad está aquí. Lo construimos todos los días desde nuestras escuelas, en cada rincón donde maestras y maestros trabajan con vocación, compromiso y esperanza”, afirmó.

Jornada de reflexión

Como parte de esta jornada de reflexión y aprendizaje, se impartió la conferencia magistral “Los cuatro pilares de la conciencia para la transformación social”, a cargo de Javier López Sánchez, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).