Semillero Unach acompaña a 64 estudiantes

Con la participación de los primeros beneficiarios del programa, se realizó el Primer Encuentro Estudiantil Semillero Unach, un espacio diseñado para fortalecer la convivencia, la confianza y el sentido de pertenencia de las y los estudiantes que se incorporaron a la Universidad Autónoma de Chiapas, durante el ciclo escolar agosto-diciembre 2026.

Ante las y los estudiantes, el rector Oswaldo Chacón Rojas señaló que uno de los principales objetivos del programa es hacer realidad el sueño de jóvenes que desean cursar una carrera universitaria, pero que, por distintas circunstancias, no han tenido la oportunidad de hacerlo.

En este sentido, consideró fundamental conocer las experiencias que cada participante ha vivido durante su incorporación al programa, pues estas permiten identificar los retos y avances que enfrentan en su camino hacia la educación superior.

Cumplimiento

El rector destacó que los 64 jóvenes de este programa, que lograron ingresar a la Unach, cumplieron numerosas horas de trabajo y participaron en diversas actividades que les permitieron alcanzar esta meta.

Ante la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, Chacón Rojas enfatizó que la meta no debe limitarse a obtener un título universitario, sino a adquirir los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para generar cambios positivos en sus comunidades y contribuir al bienestar de sus familias y de la sociedad.

Por su parte, la secretaria de Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González, destacó que este encuentro representa la materialización de un año de trabajo con las juventudes de bachillerato en sus propias comunidades, esfuerzo que permitió acompañarlas hasta su ingreso a la universidad y que continuará durante su formación profesional.

Reconocimiento

Asimismo, el secretario académico, Florentino Pérez Pérez, afirmó que el Programa Semillero comienza a ser reconocido en distintos espacios por el trabajo desarrollado desde la Universidad y por el entusiasmo de las y los jóvenes que participan en él.

Los 64 estudiantes que forman parte de esta primera generación se incorporaron a las licenciaturas en Administración, Arquitectura, Ingeniería Civil, Gerontología, Pedagogía, Física, Químico Farmacobiólogo, Ciencias Químicas, Sistemas Computacionales, Gestión Turística, Medicina Veterinaria y Contaduría, donde más del 50 por ciento de quienes integran este grupo son mujeres.

Como parte del encuentro se impartió el taller “Sembrando historias en la Universidad”, a cargo de la docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería, Campus I, Greldis Giselda Santiago Gómez.

El taller plantea reconocer las historias, experiencias e identidades con las que cada estudiante llega a la Unach, como parte de la construcción de su identidad universitaria y de una comunidad de acompañamiento cercana, incluyente y sensible a las distintas trayectorias de quienes integran este programa.