Semilleros llevan paz a municipios prioritarios

Como resultado de los Semilleros creativos que se han establecido en 7 municipios, entre los que se encuentran Chicomuselo, Venustiano Carranza y Oxchuc, se realizó la Fiesta Voces por la Paz, con sede en San Cristóbal de Las Casas y en donde infancias y adolescencias expusieron pinturas, telares, fotografías y danzas.

En el evento estuvo presente Antonio Zúñiga Chaparro, director general de vinculación de la Secretaría de cultura federal, quien reconoció que los Semilleros coordinados por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), “se levantan con el esfuerzo de todas las autoridades, pero, sobre todo, con el esfuerzo de las comunidades de niños y niñas y sus padres que los llevan y permiten que se mantenga la matrícula”.

Por su parte, Angélica Altuzar, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), señaló que con el apoyo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, se han logrado aperturar 12 semilleros más en los municipios prioritarios para el gobierno estatal, de los cuáles tan sólo 5 cuentan con Casa de la Cultura.

Presentaciones

En el evento, infancias y adolescencias de Chicomuselo expusieron distintas pinturas, mientras que los participantes de Venustiano Carranza visibilizaron el telar tan característico de la región.

Dentro del teatro de la ciudad Hermanos Domínguez, grupos de los semilleros presentaron bailes de Frontera Comalapa. En el caso de San Cristóbal, uno de los semilleros creativos ha trabajado las artes circenses.

Futuros proyectos

Antonio Zúñiga Chaparro mencionó que el próximo 7 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México mil 500 niños y niñas de todo el país participarán en el magno evento de cierre de trabajos, esto en un montaje que se está realizando en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) y diversos semilleros.

En ese sentido, indicó que los estados serán los encargados de ayudar con el traslado al magno evento.