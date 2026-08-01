Seminario de Cultura, en desacuerdo con glorieta

La Corresponsalía San Cristóbal de Las Casas del Seminario de Cultura Mexicana manifestó públicamente su preocupación y desacuerdo respecto a la construcción de una glorieta de acceso a San Cristóbal, en la entrada de la autopista hacia Tuxtla Gutiérrez.

A través de un documento dirigido a la opinión pública, la institución expresó que la obra no responde a una necesidad prioritaria de la población ni representa una solución integral a los problemas de movilidad urbana que enfrenta la ciudad.

“Existen demandas de mayor urgencia, como el mantenimiento de calles, la conservación del patrimonio histórico, la mejora de los servicios públicos y la atención a la infraestructura básica, que debieron ocupar un lugar preferente en la planeación de la inversión pública”, señalaron.

Uso de IA

También externaron su preocupación sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo del proyecto, indicando que, “si bien estas tecnologías pueden constituir un apoyo valioso”, nunca deben sustituir un análisis profundo hecho por especialistas de distintas disciplinas.

“Las decisiones sobre la imagen urbana y el desarrollo de nuestro municipio deben surgir de procesos transparentes, sustentados en diagnósticos técnicos y enriquecidos con la participación de colegios de profesionistas, universidades, organismos culturales y ciudadanía”, indicaron.

Por lo mismo, exhortaron al ayuntamiento de San Cristóbal a fortalecer los mecanismos de consulta ciudadana antes de ejecutar proyectos de gran impacto, así como a privilegiar aquellas obras que respondan a necesidades plenamente justificadas mediante estudios técnicos, sociales y económicos.