Señala pueblo Mochó apropiación cultural

A través de un comunicado firmado por autoridades tradicionales de la etnia Mochó, el pueblo rechaza la apropiación de sus distintas expresiones culturales como parte de ferias o eventos organizados por el municipio de Motozintla.

El pueblo Mochó manifestó su desacuerdo con el uso no autorizado de su imagen colectiva como pueblo originario, y con ello su indumentaria tradicional, así como los bailes de los danzantes de Moros, Toros y Vaqueros.

Comunicado

En el comunicado expresan que "el hecho de ser motozintleco no otorga el derecho de apropiarse de la imagen, cultura o tradición del pueblo Mochó", y recuerdan que se ha lucrado con ellos pese a su lucha histórica por preservar su identidad.

Señalan que la feria conocida como "4 de marzo", celebrada en Motozintla, fue creada por pueblos ajenos al Mochó, con la intención de debilitar la festividad que ellos hacían en honor a San Francisco de Asís, celebrada el 4 de octubre.

En su comunicado, el pueblo Mochó apela al artículo 2º en la que se reconoce que los pueblos indígenas son sujetos de derecho, lo que les garantiza el preservar su cultura e identidad.

Por último, exigen respeto y recalcan que cualquier uso de sus elementos culturales deberá contar con el consentimiento libre e informado por parte de sus autoridades y asamblea comunitaria.