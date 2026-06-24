Señalan a Díaz Ochoa responsable de posibles desfalcos

Durante la última sesión de Cabildo, la presidenta municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci, aclaró que los recientes señalamientos por parte de investigaciones locales y referentes al ejercicio del recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) tienen como principal responsable a la administración pasada, encabezada por Mariano Díaz Ochoa.

Durante su intervención recordó que su gobierno entró durante los últimos tres meses de 2024, de los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no hizo ninguna observación relacionada al Faismun.

Detalló que los contratos señalados por la ASF y las investigaciones locales estuvieron a cargo de la administración pasada, donde el alcalde fue el ingeniero Mariano Díaz Ochoa, sobre quien no mencionó si ya hay algún proceso de investigación en su contra por los presuntos desfalcos.

Señalamiento sin respuesta

Sin embargo, durante su participación, la edil evitó hacer mención o aclaración sobre los señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que hizo observaciones definitivas por más de 98 millones de pesos.

En el Informe Individual de Auditoría a la Cuenta Pública Municipal 2024 del ayuntamiento de San Cristóbal, emitido por la ASE, se señalan recursos que no lograron demostrar su aplicación y destino relacionados tanto con las administraciones de Ricci como de Díaz Ochoa.

Entre las observaciones que la edil no mencionó en la sesión de Cabildo se encuentra la relacionada a los contenedores de basura, mismos que fueron comprados durante su administración y donde la ASE le pide al Ayuntamiento que atienda una irregularidad relacionada a 162 contenedores que no fueron instalados.

Por lo mismo, la ASE detalla que no existe evidencia que justifique la erogación realizada por dichos insumos por un importe de más de un millón 700 mil pesos.

Otras observaciones que la alcaldesa no aclaró y que se relacionan con su administración son sobre las luces decembrinas y a la pista de hielo, así como compras hechas para la Dirección de Ecología, varias con estatus de no atendidas.