Señalan a funcionario por negligencia ambiental

Con un teatro casi vacío se desarrolló el último día del foro “Derecho al agua, justicia ambiental y construcción de paz en San Cristóbal”, organizado por la Secretaría de Gobernación Federal y en la que distintos ponentes ciudadanos denunciaron la negligencia ambiental que han cometido distintos gobiernos municipales, incluido el actual, encabezado por Fabiola Ricci.

Un tema recurrente fue el relacionado al Programa de desarrollo urbano municipal, donde el funcionario más señalado fue Alfredo Lobato, director de desarrollo urbano en esta y en la pasada administración a cargo de Mariano Díaz Ochoa.

Jimena González, activista local, indicó que cuando se inició el proceso con Sedatu para desarrollar el Programa de desarrollo, Lobato solicitó que la información se manejara de forma confidencial, argumentando que en la región “hay problemas sociales”.

Otro punto que destacó fue el relacionado al análisis FODA que el municipio hizo durante el trienio pasado, en el cuál colonias como la Maya o Cuxtitali, caracterizadas por organizarse y defender su territorio contra las inundaciones, fueron agrupadas junto a los “motonetos”, el grupo criminal de la ciudad.

Por su parte, Mario López, del Observatorio ciudadano urbano, señaló que, en febrero de 2024, con la anuencia de Lobato, se aprobó el cambio de uso de suelo del humedal La Primavera, el último con el que cuenta el barrio de La Merced, pese a que el humedal es reconocido como tal a nivel federal.