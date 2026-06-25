Señalan a líderes por estigmatización

Tras declaraciones del arzobispo de Tuxtla y otros líderes religiosos en contra de los avances en materia de derechos para la comunidad LGBT+, encendió el debate en el Congreso local, la diputada de Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón Sánchez, pidió empatía y rechazar el discurso de odio.

“¿A dónde está orillando el odio? Le diría yo al obispo. ¿A dónde estamos orillando con estos discursos donde se genera y se estigmatiza a las personas?”, cuestionó la legisladora en entrevista, retomando el mensaje que ya había llevado a la máxima tribuna del estado.

La diputada dijo ser una persona creyente y, desde esa trinchera, lanzó un mensaje directo al líder católico: “Yo sí creo en una fe, creo en un Dios, pero en un Dios que nos habla a unir, que el amor es hacia todas las personas. Yo nunca he visto a Dios decir: ‘A él sí lo amas, a él no lo amas, a él apártalo”.

Llamado

Bajo esa premisa, hizo un llamado explícito a todos los representantes religiosos para que utilicen su liderazgo para tender puentes y no muros. Si bien, reconoció la legitimidad de tener opiniones diversas, subrayó que ningún púlpito ni tribuna política debe ser un altavoz para “disfrazar opiniones” que deriven en discriminación.

Negrón criticó nuevamente a la diputada María Isabel de Morena por sus intervenciones en tribuna que, asegura, ya han tenido repercusiones violentas contra la comunidad LGBT+.

“Eso es lo que no podemos seguir permitiendo como sociedad”, aseveró, dejando claro que el debate debe darse en un marco de respeto y no de agresión.

Recordó que la prohibición de las terapias de conversión, aprobada desde el año pasado, cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y ha sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Una cosa es la educación, los valores que nos enseñan desde casa, y otra muy diferente es que tengan que ser sometidos a prácticas donde generan violencia mental, física o psicológica y eso es en lo que no podemos estar de acuerdo”, explicó, desmintiendo que estas leyes atenten contra la libertad de los padres para educar a sus hijos.

En este escenario invitó a la ciudadanía y a los periodistas a acercarse a otras legisladoras que han impulsado estos temas, quienes han trabajado en iniciativas como la Ley de Identidad.

“La información, dirían, es oro”, puntualizó Negrón, lamentando que en redes sociales circulen versiones sin fundamento que confunden a la sociedad sobre el trabajo real del Congreso.