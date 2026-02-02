Señalan a migrantes por invasión de condominios

Migrantes que permanecen varados en Tapachula, en espera de documentos por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM), han invadido viviendas en condominios del fraccionamiento Solidaridad 2000 y otras colonias, denunció el activista social Luis Alberto Soto.

Son varias las denuncias que han presentado los dueños de las casas, pero hasta la fecha las autoridades competentes no han procedido conforme a la ley, por lo que sigue quedando impune.

Ante ello, pidió que la Guardia Nacional (GN) y el INM realicen operativos en los fraccionamientos y se verifique la situación legal de los extranjeros, considerando que entre ellos hay integrantes de las pandillas de la Mara MS-13 y Barrio 18.

Manejo de drogas

Asimismo, dijo que se ha detectado a migrantes indocumentados que se dedican a la venta y distribución de drogas, lo cual ha incrementado principalmente en colonias del sur de la ciudad.

El activista sostiene que los propios migrantes señalan a un salvadoreño como el que encabeza la invasión de departamentos tanto en Solidaridad 2000 como en otras colonias, generando incluso hechos de violencia que los afectados no se atreven a denunciar por temor a sufrir agresiones.

Por ello, insistió en que intervengan las autoridades federales, así como estatales y municipales para incrementar los patrullajes en las colonias del sur de la ciudad, ya que la presencia de migrantes sin documentos propicia que se generen condiciones de inseguridad.