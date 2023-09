Señalan falta de insumos en el Hospital del Issste

Falta de personal, camillas, sillas de ruedas e insumos en general, son parte del día a día en el Hospital “Belisario Domínguez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), según trabajadores denunciantes.

“Tenemos muchas deficiencias, sería una lista interminable para poder decir; tenemos camillas que no sirven, ya no sirve la rueda para trasladar al paciente a estudios, hay muchas deficiencias, sillas de ruedas, una ya está dando las últimas, no tenemos material de calidad para la atención que nosotros tenemos que dar por el número de derechohabientes. Deben de ser equipos de durabilidad, no tenemos baumanómetros para tomar la presión, algo que es indispensable en un hospital, en un área médica”, expuso María de los Ángeles Torres Alvarado, jefa del Servicio de Urgencias de este hospital.

Agregó que “una de las necesidades prioritarias son los insumos para los ventiladores, pero tengo entendido por el área de Biomédica que tiene como dos años, aproximadamente, que no han realizado compras; hace rato que fui al área de recursos materiales para solicitar el insumo para un único ventilador, estaba viendo si conseguíamos un ventilador de otra área, y resulta que es el único que tenemos disponible, pero no hay insumos, entonces no podíamos incubar a la paciente”.

“Yo les dije que consiguiéramos, que a ver cómo le hacían para que pudiéramos proceder a incubar a la paciente, porque es una suma urgencia, eso no es para esperar unas horas; entonces tenemos que tener los insumos disponibles para poder realizarles los procedimientos a los pacientes”, agregó.

Escasez de insumos

Y señala que “otra de las necesidades que tenemos son las tiras reactivas para tomar glicemia, tenemos una escasez tremenda; sí nos han estado dando, pero hay días en que no hay, entonces no podemos valorar el ingreso del paciente, porque desde que ingresa el paciente se sospecha de diabetes, o si se trata de un paciente diabético se le tiene que realizar la toma de glicemia. ¿Cómo viene (el paciente)?, es decir, si está baja o si está alta (la glucosa)?”.

“Hemos tenido días o semanas sin tiras reactivas, en este momento nos están dando 25 tiras para el turno matutino, pero no se da abasto con 25 tiras porque tenemos una cantidad de pacientes ingresados y pacientes que deben ser valorados, obviamente no todos, sino los que haya sospecha de que son diabéticos o se ha confirmado de que son diabéticos”.

María de los Ángeles apuntó que temen que puedan tomarse represalias ante una serie de despidos en la institución. “Hay cierto temor, aunque nosotros tenemos la seguridad de que somos personal de base y tenemos el derecho a manifestarnos, así como el derecho a decir lo que nos está inconformando, que no es algo particular, sino que es una inconformidad de todo el personal por esta arbitrariedad que están cometiendo”.

Y añadió: “En una reunión que tuvimos la semana pasada con el director, se les hizo el hincapié de que él tenía la facultad legal como autoridad de este hospital de poder retroceder este proceso, de que se reivindicara, y él nos contestó que no quiso hacer uso de su facultad debido a que él solamente recibía instrucciones; en ese momento comentamos que queríamos un director con autonomía y decisiones propias, por lo cual se molestó muchísimo”.