Señalan favoritismo hacia director de escuela secundaria

Molestos e ignorados, padres de familia de la escuela secundaria Narciso Mendoza tomaron las instalaciones de esta institución educativa como muestra de su inconformidad, ya que desde hace un mes el director de la institución no se presenta a laborar.

Este lunes por la mañana, el supervisor Pablo Velazco Alfaro de la zona 10 del nivel de secundarias con sede en Cintalapa, indicó que minutos antes de las 08:00 horas dialogó con padres de familia para liberar las aulas educativas y así no obstruir las clases de sus hijos.

Velazco Alfaro externó que ya ha realizado los reportes correspondientes sobre el tema del maestro Jesús Buenaventura Robledo Pérez, quien con aparente risa burlona no dio solución por lo cual se presume cierto favoritismo, ya que el director técnico Néctar Molina Canter tiene su domicilio cercano a su actual área laboral.

Tras lo anterior mencionaron los involucrados que el director, además de dejar de presentarse dejó la orden de cobrar una cuota de 450 pesos, incrementando aún más la molestia de los padres de familia, quienes denunciaron que hasta la llave de la oficina de la dirección escolar se había llevado.

Finalmente advirtieron de que al no tener una respuesta favorable, una nutrida comitiva de padres de familia visitará las oficinas correspondientes para darle solución a su problemática, ya que en la escuela aún no existen horarios formales de materias, así como de un mediador ante la falta de problemáticas internas.