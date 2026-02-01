Señalan fraude en empresa de autos

Félix Coutiño acudió el pasado 30 de diciembre a la empresa “Prime Car Tuxtla” dedicada a la venta de automóviles, ubicada en el local H16 de Plaza Galerías, con la expectativa de adquirir un carro con valor de 250 mil pesos, sin embargo, una vez pagado el enganche de 23 mil 800 pesos y tras el plazo de entrega establecido, el auto no llegó.

De acuerdo al denunciante, la empresa le prometió la entrega del automóvil en un plazo de cinco a 10 días hábiles, pero únicamente ha recibido evasivas, amenazas y la sospecha de ser víctima de un fraude que, aseguró, es una modalidad replicada en otros estados del país.

Señales de alarma

La primera señal de alarma surgió al solicitar la factura correspondiente, la cual nunca fue proporcionada. Ante la negativa, el afectado interpuso una demanda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instancia que respondió de manera negativa.

“Me notificó el SAT que dieron por negativo la respuesta”, detalló Coutiño, y añadió que la empresa está registrada jurídicamente como “Grupo Imamex S.A de C.V.”.

La situación escaló hasta presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde le informaron que iniciarían investigaciones, aunque desconoce el estatus actual del caso, ante esto aseguró que ha buscado asesoría jurídica.

Modus operandi

Félix Coutiño estimó que en la ciudad hay entre cinco y diez personas en su misma situación, y advirtió que es el modus operandi de esta empresa o de otras con seudónimos como “Autos del Sur” en otras entidades.

Dijo que en días recientes fue clausurada una agencia y detenidos dos trabajadores en Morelia, Michoacán, bajo el nombre “Prime car”, y que existen reportes de sucursales en Cancún, Tabasco y Oaxaca.

Por último, hizo un llamado a otras posibles víctimas para que presenten sus denuncias de manera formal, ante el riesgo de que la empresa desaparezca sin responsabilizarse de la entrega. Asimismo, exhortó a las autoridades a profundizar las investigaciones y así se puedan esclarecer estos hechos.