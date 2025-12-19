Señalan graves irregularidades en la UPTap

Con copias de documentos en manos de medios de comunicación fueron denunciadas presuntas irregularidades de parte del rector de la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap) que preside el político Javier Yau Dorry y como ejemplo de esto es acusado de mantener dentro de las nóminas a su pareja, a quien para justificar su ausencia permanente les permiten excepción de firmas de entrada y salida, así como a otros elementos familiares.

La denuncia señala que en la nomina de la UPTap aparece Liliana Esther López León, señalada como pareja del director, con un sueldo mensual de 22 mil pesos aproximado, exponen que no debería formar parte de la plantilla por el vínculo personal con el titular de la universidad y que lo más grave es que no realiza funciones laborales que debería cumplir y exhiben los recibos de nómina y un oficio de exención de firma de entrada y salida.

Otro caso es del nombramiento de Iván Marroquín, familiar cercano del rector a quien nombró director de Recursos Humanos, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés al tratarse de un cargo clave en la administración del personal.

Los denunciantes aseguran que estos hechos no serían aislados, sino parte de una serie de presuntas prácticas irregulares dentro de la institución, por lo que solicitan la intervención de los órganos de control y fiscalización para revisar la legalidad de los nombramientos y el manejo de los recursos públicos.

además existen señalamientos que el citado funcionario, quien es indicado de presentarse constantemente en estado inconveniente a la institución.

Hasta el momento por este caso no se ha emitido una postura oficial por parte de la Dirección de la UPTap, respecto a estos señalamientos, se espera que las autoridades competentes investiguen y determinen responsabilidades, conforme a la ley.

Sin embargo este tipo de irregularidades no ha sido exclusivo de esta administración por parte de la rectoría en junio del 2024 que quien entonces figuraba con el mismo cargo, Jhonny Robert Mis May fue acusado por agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Tapachula por despidos masivos y vulneración de los derechos laborales de al menos 40 docentes que fueron despedidos y que en forma similar a la actual se habían contratado a personas que no trabajan en la universidad es decir los conocidos como “aviadores” que recibirán sueldos sin haber pisado las instalaciones.