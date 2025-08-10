Señalan hacinamiento penitenciario del 49.9 %

La sobrepoblación en los 16 centros carcelarios de Chiapas alcanzó un déficit de dos mil uno espacios disponibles (49.9 % de hacinamiento relativo) al cierre de junio de 2025, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

En este mes de referencia, Chiapas registró una población penitenciaria de seis mil 711 personas, la capacidad instalada de acuerdo a este cuaderno estadístico es de apenas cuatro mil espacios.

Números

Del total de internos, seis mil 317 pertenecen al fuero común; dos mil 899 están procesados (dos mil 659 hombres y 240 mujeres) y tres mil 418 ya sentenciados (tres mil 265 hombres y 153 mujeres).

En el fuero federal, se reportaron 394 personas, 197 procesadas (192 hombres, 5 mujeres) y 197 sentenciadas (187 hombres, 10 mujeres).

Durante junio, ingresaron 328 personas a los centros chiapanecos (250 hombres y 38 mujeres), mientras que los egresos sumaron 371, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El más lleno

El Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 15, albergaba a mil 808 internos, destacando como uno de los más poblados del sistema federal. La situación refleja un desafío estructural en materia de reinserción social y condiciones carcelarias. Autoridades estatales y federales enfrentan presiones para ampliar la infraestructura y reducir el hacinamiento, que supera la media nacional (10.6 %).

Los datos, elaborados por el Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, subrayan la urgencia de políticas públicas focalizadas en el sistema penitenciario de la entidad.