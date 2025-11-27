Señalan ilegalidad en otorgamiento de permisos

Este miércoles transportistas en la modalidad de mototaxis del municipio de Villa Las Rosas Chiapas, denunciaron exclusión y favoritismo en la entrega de permisos para operar.

De acuerdo con la parte inconforme, los beneficiados fueron únicamente los grupos cercanos al alcalde en turno, quien controla este sector en esta región del estado.

Aseguran que, sin estudio de factibilidad alguno y dejando fuera a mototaxistas conocidos y reconocidos, con documentación formal legal, la Secretaría de Movilidad y Transporte entregó este miércoles mas de 500 permisos para esta modalidad.

Fue un total de 530 permisos entregados a los integrantes de la Sociedad Cooperativa JAOR que es avalada por el presidente municipal Jesús Antonio Orantes Noriega.

Lamentaron que el Ayuntamiento de Las Rosas llevó a cabo hace dos años una sesión de cabildo donde se reconoce a la Sociedad Cooperativa JAOR, como la única que puede prestar el servicio de mototaxi en este municipio, lo que puede generar un conflicto social.

Cabe señalar que desde la llegada del actual alcalde, en contubernio con María victoria Tamayo Vázquez de la CIOAC han monopolizado el transporte en ese municipio.

Los inconformes señalan que, han entregado la documentación correspondiente para verse beneficiados con este permiso desde hace cinco años, pero se llevaron una desagradable sorpresa al no salir seleccionados. Informaron que, los cercanos al presidente resultaron con este permiso a pesar de que, la documentación que entregaron no rebasa de unos dos o tres años.

Recordaron que en este municipio se han registrado diferentes incidentes entre grupos de mototaxistas por el monopolio que se ha creado desde hace varios años, sin que nadie tome cartas en el asunto. En este escenario hacen un llamado a las autoridades de Movilidad y Transporte para tomar cartas en el asunto y no se permitan más abusos ni cacicazgos en el transporte público de este municipio.