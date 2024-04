Señalan malos tratos en centro educativo

Malos tratos y hasta agresiones físicas en el Centro Educativo Niño Artillero (El Principito), son los señalamientos realizados por parte de una madre de familia que decidió dar de baja a su hija.

“Hago público esto, para que ni un niño tenga que sufrir más en manos de personas que no tienen ni valores, ni educación, ni la más mínima empatía para tratar con niños”, expresó.

“Mi hija estuvo inscrita en un centro educativo de nombre Niño Artillero (El Principito). Esta supuesta estancia educativa tiene área de lactantes, maternal y preescolar, aparte de promover que es una escuela inclusiva.

“A mi hija la dimos de baja el viernes, cuando salieron de vacaciones, ya que presentaba muchas actitudes (raras) que no hacía antes.

“Meses antes la directora tuvo un problema con la mamá de un niño del salón de mi hija, porque a la directora Erika Marisol ‘N’ le encanta estar diagnosticando a los menores con autismo, sin tener la facultad para hacerlo”, explicó la señora Lupita “N”.

“La mamá se molestó y nos alertó de la poca ética y profesionalismo de esta señora, aunado a eso, a mi hija me la entregaron con un rayón en el cachete afirmándome que ella se rayó con un color, cuando mi hija ya tenía habilidad para agarrar las crayolas y nunca le pasó nada.

“En una conversación, una maestra dijo que fue la directora quien rayó con sus uñas a mi hija porque disfruta tener uñas largas, por lo que al ser solo un rayón lo dejé pasar por alto y le pedí que la situación no se repitiera”, agregó.

Además, señala que meses después a la menor se la entregaron con un golpe en el cachete y le hicieron firmar una hoja donde se asentó que estaba corriendo en el salón y chocó con otro niño.

“Como la escuela tiene un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia, pedí que me mostraran los videos. En respuesta, la señora Erika Marisol Quiroz me recibió en la calle y me dijo que me enseñaría el video en su teléfono celular; sin embargo, en el video no se podía ver la fecha ni la hora de la grabación.

“En el video se ve a mi hija caer y golpearse contra el escritorio de la maestra de grupo, sin que en ningún momento se vea que alguien se acerque para ayudarla.

“Es importante precisar que mi hija tiene discapacidad motriz y auditiva, por lo tanto le pedí a la directora que contratara a una ‘maestra sombra’; como respuesta me dijo que mi hija era muy independiente y no era necesario, pues al no tener una ‘maestra sombra’ se fortalecería su independencia”, comentó la señora Lupita “N”.

“Al notar mi molestia y mi insistencia con la ‘maestra sombra’, la directora me comentó que sí podía contratar una ‘maestra sombra’, pero que tenía que ser alguien de su confianza y que yo le tendría que pagar, lo cual no coincide con lo que tengo entendido, pues la ‘maestra sombra’ debe ser contratada, pagada y elegida por el tutor, pues es quien debe tenerle confianza”, añade.

Después de eso, varias mamás investigaron sobre lo que ocurre en el lugar y encontraron diversas situaciones, como el hecho de que los menores se estaban volviendo agresivos y no querían ir a la escuela; por igual, que los menores comentan que la maestra castiga y regaña.

Los menores de primero aún no hablan bien, pero se expresan y juegan. Así que de todas formas revelaron que la maestra les pega en la cabeza, les grita, los para frente a la pared del salón o de la dirección.

En el lugar hay una rotación constante de personal y la salida de las maestras se justifica con que se enferman y ya no pueden continuar; sin embargo, dos docentes se comunicaron con mamás de primer grado y les informaron sobre los malos tratos que dan en el centro educativo.

En consideración a lo anterior, la madre de familia hizo un llamado a las autoridades educativas para que se tomen cartas en el asunto, además de que invitó a los padres y madres de familia a evaluar bien el lugar en donde dejan a sus hijos para que reciban clases.