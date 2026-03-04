Señalan negativa de licencia por gravidez

Como si se tratara de una situación especial en el Conalep Tuxtla Chico, la dirección del plantel niega a una docente el derecho de la incapacidad por maternidad, derecho esencial y una de las prestaciones de ley que protege a las trabajadoras durante el periodo prenatal y postnatal con la percepción de ingresos igual al 100 % del último salario diario recibido.

De acuerdo con una denuncia, una docente con 37 semanas de gestación señaló que la dirección del plantel no ha autorizado su licencia médica, esto deriva de situaciones que han existido al interior del plantel que mantiene conflictos administrativos internos en fechas pasadas.

Señalan que La dirección del plantel 068 del Conalep Chiapas, en Tuxtla Chico, no acató la disposición y negó la autorización de licencia por gravidez a una docente que cuenta a la fecha con 37 semanas de gestación y que por ley tiene derecho a la incapacidad prenatal y cuando nazca su niño a la postnatal.

Denuncia

La inconformidad surge luego de que la profesora, quien pidió la omisión de su nombre, acudiera en tiempo y forma para hacer la gestión conforme a la normatividad laboral vigente en materia de maternidad. Sin embargo, hasta el momento no habría recibido la autorización por parte de la directora del plantel, María Guadalupe García Muñoz.

Trabajadores del centro educativo indicaron que la situación ha generado preocupación entre el personal, debido a que la licencia por maternidad se encuentra contemplada dentro de los derechos laborales de las trabajadoras, particularmente en la etapa final del embarazo. Señalaron que la docente continúa en espera de una respuesta oficial.