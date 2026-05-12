Señalan operación de transporte pirata

La inconformidad social continúa creciendo en el municipio de Rayón, donde habitantes han denunciado presuntas anomalías relacionadas con la operación de transporte “pirata” en la zona.

De manera anónima y por temor a posibles represalias, ciudadanos señalaron que varias de estas unidades ilegales presuntamente cuentan con el respaldo del alcalde Domingo “N”, así como de dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), entre ellos Carlos “N” y Daniel “N”.

Incremento de taxis

Según las versiones recabadas, tras la detención de Daniel “N”, ocurrida hace algunos meses, se incrementó considerablemente el número de taxis irregulares que actualmente circulan en el municipio.

Los pobladores consideran que esta situación representa no solo una violación a las disposiciones legales en materia de transporte, sino también un riesgo para la seguridad y la estabilidad social de la comunidad.

Asimismo, denunciaron que a partir del pasado 11 de mayo, el grupo de unidades irregulares habría retomado actividades, presuntamente con el apoyo de autoridades municipales y líderes sociales ligados a la Cioac.

De acuerdo con los testimonios ciudadanos, estas acciones han provocado confrontaciones con transportistas concesionados, generando tensión e incertidumbre entre la población.

Ante este panorama, habitantes hicieron un llamado a las autoridades estatales y al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para que intervengan y atiendan la problemática antes de que el conflicto escale aún más.

Los inconformes señalaron que es urgente restablecer el orden y garantizar un clima de paz y legalidad en Rayón, debido a que esta problemática afecta directamente la movilidad, la tranquilidad y el desarrollo del municipio.