Señalan por revictimización a funcionaria del CEAV

Integrantes de la Fundación Karla Velasco y familias víctimas de feminicidio, denunciaron revictimización y omisión por parte de funcionarios de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).

Mitin

Las integrantes de la fundación realizaron un mitin y conferencia a las afueras del Palacio de Gobierno del estado; ahí, Maricruz Velasco Nájera, integrante de la fundación, explicó que se entregó un oficio al Ejecutivo en solicitud de una audiencia.

A través de esta buscan visibilizar el atropellamiento hacia los derechos humanos (DD. HH.) por parte de Alejandra Rovelo Cruz, quien fungía como comisionada de la CEAV y recientemente “metió su renuncia para ir a candidatear por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Cintalapa”, dejando inconclusos los casos de las madres víctimas de Chiapas.

Sin acompañamiento

“Hoy venimos a decirle que hemos sido utilizadas por la señora, no se nos ha dado el acompañamiento ni asesoría como se requiere; ella fue abogada desde un principio en el caso de mi hija, gracias a mi dolor y sufrimiento escaló a un estatus político donde estuvo como funcionaria pública, ya que vendió el caso”, determinó.

El reclamo es porque la fundación promovió un amparo para pelear los gastos funerarios de las familias afectadas; de acuerdo a Velasco Nájera, un juez concedió el amparo el 5 de diciembre, cinco días hábiles tendría Rovelo Cruz para responder, sin embargo, el resolutivo fue negativo.

“Me reuní con mi abogada, me dijo que le notifican un escrito donde dan la negatividad y que no se nos va a dar nada. Por eso le digo a Alejandra Cruz Rovelo: no pudiste comprobar 10 millones de pesos, ¿a dónde te los llevas, para la campaña?”, declaró, al tiempo que advirtió a los pobladores de Cintalapa tener “cuidado” ante posibles traiciones.

Reclamos

Agregó que el dinero les corresponde por derecho como víctimas y está estipulado en la Ley General de Víctimas.

“No podemos permitir que esta mujer se vaya a hacer política cuando deja a las víctimas en una impericia de impunidad”, subrayó e hizo un llamado a las autoridades para que sean recibidas y se les dé un seguimiento a cada una de las carpetas de investigación.