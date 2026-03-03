Señalan presunto acoso laboral en hospital

Residentes de Medicina denunciaron presunto acoso laboral durante su estancia en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal, mismo que fue informado de manera formal ante el jefe de enseñanza del mismo y el subdirector de Educación y Enseñanza en Salud. Sin embargo, tras la entrega del documento, a uno de los denunciantes se le dio de baja definitiva del programa.

En el documento, firmado el 19 de enero de 2026 y recibido por distintas instancias entre el 20 y 22 de ese mes, dos residentes señalaron haberse sentido vulnerables ante actos de hostigamiento laboral por parte de la jefa de servicio de Ginecología del Hospital de la Mujer, quien, junto a otro médico adjunto les negó la entrada a cirugías y demás procedimiento quirúrgicos que iban acorde a su año de residencia.

La situación, indicaron, llegó al grado de sacarlos del servicio y enviarlos al área de consulta externa, en la que quedaron sin supervisión de algún médico adscrito, “lo que es normativamente incorrecto”, agregan en el documento.

Acciones

En un pronunciamiento público hecho el 1 de marzo, informaron que a una de las denunciantes se le notificó el cambio de sede; mientras que al segundo, sobre su baja definitiva del programa.