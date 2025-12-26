Señalan transportistas a funcionario de SMyT

Transportistas de la zona de Yajalón, a través de una manta expuesta en sus instalaciones, expresaron públicamente su inconformidad con el enlace de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Señalaron a dicho enlace tanto por su desatención como por estar al servicio de intereses particulares. Del mismo modo, indicaron que el funcionario atiende a favores políticos que atentan contra la paz y la estabilidad.

Omisión

Pedro Damián Gómez ha incumplido y violentado los acuerdos tomados, señalan los inconformes, quienes informan que se han desacatado instrucciones de la fiscalía, cayendo en omisión.

Los transportistas aclaran que no caerán en provocaciones por la falta de atención. Sin embargo, en su declaración hicieron un llamado al gobernador del estado para que la Secretaria General de Gobierno, encabezada por Dulce Rodríguez Ovando, intervenga en sus demandas y se mantenga la estabilidad de la región.