Señalan unidades piratas en rutas concesionadas

Un frente de transportistas organizados de la capital de Chiapas denunció que representantes de diversas organizaciones del gremio, en contubernio con funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), están desestabilizando el sector al introducir unidades con placas particulares en rutas concesionadas, alterando el padrón autorizado y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.

En un pronunciamiento público, los quejosos señalaron directamente a los líderes de la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (Amtac), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), la Federación Estatal de Sociedades Cooperativas de Transporte de Chiapas (Fecotrach) y la Cooperativa Chiapas, a quienes acusaron de estar detrás de la desestabilización del sector.

Señalamientos

“Los personajes que se hacen pasar como líderes transportistas son los que se encuentran desestabilizando y alterando la paz social entre el gremio del transporte, ya que ellos en contubernio con algunos funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte están poniendo a trabajar unidades con placas particulares, concesionadas y organizadas”, afirmaron los transportistas.

De acuerdo con la denuncia, las rutas más afectadas por esta práctica irregular son la 61, 74, 58, 54 y 30, donde se ha detectado la circulación de unidades que no forman parte del padrón oficial de la SMyT.

Los quejosos advirtieron que estas unidades “piratas” están siendo dadas de alta como transporte público en otras rutas, para luego ser dadas de baja y reubicadas en las mencionadas, operando con placas particulares.

“Están vendiendo los espacios para un nuevo concesionamiento que está en puerta, sin importarles las solicitudes de muchos compañeros que durante años han esperado ser beneficiados, mucho menos la seguridad de los usuarios, porque estas unidades piratas no se encuentran en el padrón de la Secretaría de Movilidad y Transporte”, denunciaron.

Los transportistas organizados aseguraron que han solicitado de manera oficial, mediante escritos a la SMyT y de manera verbal en reuniones con funcionarios, que se realicen operativos para frenar la circulación de estas unidades irregulares. Sin embargo, denunciaron, sus peticiones han sido ignoradas.

“Es tiempo que en esta nueva era se aplique la ley y se ponga orden en este sector”, exigieron los quejosos, quienes calificaron la situación como “un cáncer que ha dañado al sector durante tantos años y hoy lo tiene colapsado”.

De acuerdo con transportistas concesionados, las unidades que operan con placas particulares representan un riesgo para los usuarios, ya que no cuentan con seguro de pasajeros ni con choferes registrados en el padrón estatal de unidades legales.

Además, ofrecen a sus operadores la promesa de ser beneficiados en el próximo proceso de concesionamiento, generando con ello competencia desleal.