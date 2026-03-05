Señalan uso de IA por parte de académicos

El director general de Centros Públicos de Investigación y Laboratorios Nacionales, Feliú Sagols, explicó que la inteligencia artificial (IA) es una herramienta que, al igual que todas, puede usarse de forma poco benéfica y que la responsabilidad de las instituciones es detectar cuando justamente se les da mal uso.

Así lo señaló en el seminario “Despatriarcalizar la IA”, organizado por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), después de que Abraham Mena, investigador de la institución, expusiera que la IA ha aumentado los malos hábitos y problemas éticos con los que ya arrastraba la academia.

Al respecto, mencionó como varios académicos, dentro del sistema de competencia que promueve el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), han hecho un uso desmedido de la IA para, por ejemplo, acelerar pruebas de laboratorio.

Costo medio ambiental

Sobre el daño a la naturaleza, Feliú Sagols explicó que poner en operación un sistema de super cómputo, como el que ya se está instalando a lo largo de México, demanda mucha energía al mismo tiempo que genera mucho calor.

“Entonces estamos hablando de que trae muchos beneficios, pero todo tiene un costo, y antes de elegir a que nivel vamos a trabajar, debemos a preguntarnos si estamos dispuestos a pagar el costo”, dijo el director, quien dijo que de alguna manera se atentará contra los ecosistemas.

Inversión privada

Durante su exposición, Feliú Sagols dijo que el propósito del programa nacional en relación a la IA es crear proyectos que ayuden a solucionar problemas del sector privado para que participen económicamente en el desarrollo.

Al respecto, uno de los participantes le cuestionó la forma en la que se ayudará a proyectos que quizá no tienen tanto atractivo económico. El director respondió que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ya contempla proyectos en relación a la preservación de lenguaje, cultural y memoria histórica que reciben un apoyo directo de la institución.