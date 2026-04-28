Señalan volqueteros problemáticas con Conavi

Volqueteros de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas denunciaron presuntas preferencias en la repartición del trabajo en obras de vivienda del Conavi, sumando 67 personas afectadas, los cuales piden al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el apoyo para que el empleo sea repartido de manera equitativa.

Después de las 9 de la mañana del lunes, una numerosa cantidad de volqueteros se concentraron sobre el extremo poniente de la cabecera municipal para alinear sus vehículos, los cuales exhibían lonas denunciando a un presunto servidor público.

En ese sentido, el presidente de la Unión de Camioneros de Cintalapa, Celestino Brito López, indicó que al enterarse de las obras de las viviendas en el municipio, pensaron que habría una derrama económica para su sector; sin embargo, no ha sido así, únicamente han impuesto costos que de no ser aceptados, les habrían amenazado con el retiro de la concesión, además de abrir una presunta carpeta de investigación, indicó el presidente.

Los inconformes han enviado la petición a las autoridades competentes en Gobierno del Estado; esto, para que sean resueltas y les permitan trabajar de manera continua y equitativa, ya que en el municipio han buscado el apoyo pero no lo han encontrado, afirman.