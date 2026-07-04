Senasica monitorea aves alrededor del ZooMAT

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dio a conocer que realizó la investigación epidemiológica a 20 kilómetros a la redonda del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), y constató que no existe ninguna ave de traspatio o comercial con presencia de influenza aviar tipo A subtipo H7 (IAH7).

La Dirección General de Salud Animal del Senasica alertó a las autoridades estatales, así como a productoras y productores aledaños al caso y desplegó brigadas oficiales de médicos veterinarios para verificar la situación en comunidades periféricas, luego de confirmarse dos casos en el ZooMAT.

Enfatizó que el hallazgo de IA H7 se mantiene focalizado exclusivamente en aves de vida libre dentro del perímetro ecológico de la reserva, sin datos de transgresión a la avicultura comercial o de subsistencia local.

Medidas

Indicó que se establecieron algunas medidas, como un ciclo mínimo de 14 días corridos de desinfección de áreas mediante aspersión y nebulización con productos biodegradables en los puntos de hallazgo de las aves infectadas. Uso obligatorio de mascarillas N95, guantes de nitrilo, ropa exclusiva de trabajo y calzado lavable para operarios del ZooMAT.

También establecieron control estricto de los depósitos de basura biológica y de locales de alimentos para evitar que las aves silvestres libres se alimenten de estos desechos. Prohibición absoluta a las y los empleados e inspectores de mantener aves en sus domicilios particulares.

De acuerdo con el organismo el riesgo se mantiene bajo para el sector avícola de esa región del país y, con el fin de prevenir, el personal especializado mantiene sobrevigilancia activa y permanente en los traspatios colindantes con el zoológico y la reserva natural El Zapotal.

No hay personal contagiado

El director operativo del Zoológico, Carlos Alberto Guichard Romero, informó que ningún trabajador del ZooMAT presentó síntomas vinculados al virus y personal de salud acudió al sitio para hacer un barrido.

Entrevistado sobre el tema, comentó que se han aplicado protocolos de sanidad y prevención en andadores, entradas y las áreas de manejo.

“Ya no hemos tenido más casos de esta enfermedad, solo las que mencionamos en la conferencia”, agregó Guichard Romero. El sector salud acudió al ZooMAT y llevaron a cabo una revisión de las acciones preventivas para los humanos.

Informó que también se realizó una capacitación con el personal, a fin de que conozcan todos los detalles de la gripe aviar, desde protocolos hasta la forma en que se contagia ese virus.

El biólogo comentó que el próximo 9 y 10 de julio se llevará a cabo una conferencia con los trabajadores, con temáticas que irán enfocadas a la enfermedad.

Pasado 14 días desde que se reportó el contagio, dijo, se tendrá mayor certeza de que no habrá más casos, esperando siempre que no llegue a la zona otra ave enferma.

Por ahora, señaló, que el zoológico sigue trabajando con normalidad; sin embargo, con la aplicación de medidas preventivas y si las condiciones se mantienen, la probabilidad es prácticamente nula de que se cierre el ZooMAT.

Finalmente, el biólogo comentó que todas las medidas son preventivas, no es que se tenga un gran brote de la gripe aviar. Lo único que no se puede controlar, remarcó, es la movilidad de las aves en la reserva.