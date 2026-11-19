Con el objetivo de mantener la memoria como herramienta política respecto a fenómenos como la migración, el desplazamiento forzado interno y la desaparición de personas, la asociación Voces Mesoamericanas instaló el Museo Migrante en los arcos del Museo de San Cristóbal (Musac), al que asistieron jóvenes de distintas instituciones educativas.

En entrevista, Deyanira Cleriga, parte del área pedagógica de la asociación, explicó que la exposición también busca exponer las vivencias de los migrantes. "Creemos que es un espacio pedagógico importante, no solo es leer y leer o ver videos de migración, sino vivenciarlo, conmovernos desde otro lugar".

Tres espacios

En ese sentido, la exposición constó de tres espacios; uno de los cuales abordaba la cuestión del "arraigo digno", resultado de un proceso con juventudes de varias comunidades rurales con quien se trataron las maneras de que quedarse en los territorios, "y que justamente la migración no sea una cuestión obligada".

Asimismo, también profundizaban en el fenómeno del desplazamiento forzado interno y la desaparición de personas, en donde Deyanira Cleriga destacó la pieza "La silla que espera", que habla de la manera en la que la ausencia de un individuo trastoca la cotidianidad de la familia.

Con un recorrido de 10 años realizando este tipo de exposiciones, Deyanira indicó que se tuvo buena respuesta por parte de los jóvenes. "No hay nadie que no tenga una historia migrante, entonces al final recuerdan que una abuelita migró o mi abuelito tuvo que salir de su comunidad corriendo".

Informo que estará en operaciones hasta el 19 de noviembre en los arcos del Musac, aunque señalaron que están abiertos a llevar el Museo Migrante a todo lugar donde sea bienvenido.