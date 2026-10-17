Sentencia a responsable de pederastia en Palenque

Con el compromiso de proteger la integridad y los derechos de la niñez, el Poder Judicial del Estado de Chiapas emitió, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria en contra de Javier “N”, por el delito de pederastia cometido en agravio de una niña con identidad resguardada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponerle a Javier “N” una pena de 50 años de prisión y el pago de la reparación del daño; asimismo, no se le concedió ningún beneficio por la pena impuesta.

La resolución se emitió luego de que se cumplieran las etapas procesales correspondientes y se desahogaran las pruebas durante las audiencias de juicio oral, en las que se acreditó la responsabilidad penal del sentenciado.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizando su interés superior y garantizando que los delitos que atenten contra su integridad y desarrollo sean sancionados conforme a la ley.